كربلاء تخصص مدينة الزائرين لاستقبال العوائل المشكوك باصابتها بكورونا

2020/03/21 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، اليوم السبت، عن تخصيص مدينة الزائرين لاغراض الحجر الصحي على العوائل المشكوك باصابتها بفيروس كورونا.وقال الميالي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "ترأس اجتماعا ضم ممثلين عن مدينة سيد الأوصياء وصحة كربلاء وقيادة شرطة المحافظة وعددا من دوائرها الأمنية ذات العلاقة لمناقشة تهيئة مدينة الزائرين لاستضافة عوائل المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية لهم".وأضاف أن "العوائل التي سيتم استضافتها بمدينة سيد الأوصياء هو حفاظآ على صحتهم وسلامتهم وليس بالضرورة إصابتهم بفيروس كورونا".

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