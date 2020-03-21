المحمداوي يحذر تحول الموانئ الى مصدر لتفشي وباء كورونا

2020/03/21 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، اليوم السبت، من تفشي فيروس كورونا في البصرة بسبب "اهمال" سلامة العاملين في الموانئ وموظفي وزارة التجارة.وقال المحمداوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسحة منه، ان "اكثر من 300 موظف يعملون كأدلاء بحريين في الموانئ العراقية يقومون بجهود كبيرة في عملية ارشاد السفن الداخلة للموانئ من خلال ملامسة مباشرة مع الطواقم الاجنبية القادمة من مختلف دول العالم فضلا عن اكثر من 50 موظف من وزارة التجارة يعملون بالالية نفسها لفحص المواد الغذائية قبل دخولها الى الاراضي العراقية".وأضاف انه "في ظل تفشي وباء كورونا عالميا فإن اجراءات السلامة المتخذة من قبل وزارتي النقل والتجارة تجاه موظفيها تنبأ بحدوث كارثة صحية في البصرة، فالى الان هنالك اهمال واضح في تجهيز هؤلاء الموظفين بالمعدات الصحية الكاملة وتجنيب صحتهم وصحة الاخرين خطر العدوى".وأكد النائب ان "على الوزارات المعنية والجهات الحكومية في البصرة اخذ الموضوع بجدية اكثر، ويجب منع صعود ربابنة المرفأ والمرشدين والادلاء البحريين وموظفي وزارة التجارة الى السفن القادمة منعا باتا".واشترط على العاملين في الموانئ قبل الصعود على متن السفن "اتخاذ اجراءات السلامة التي منها ارتداء المعدات الواقية من العدوى كبدلات (PPE) والقفازات والكمامات نوع (N95) والنظارات الطبية والتي يجب على الشركة العامة لموانئ العراق في وزارة النقل توفيرها باسرع وقت".ونبه المحمداوي الى انه "من الضروري ايضا تدريب الطواقم البحرية من ادلاء وغيرهم على حماية انفسهم من العدوى لان الاهمال يسبب تفشي الوباء في البصرة ويعرض هذه الطواقم للخطر".وطالب دائرة صحة البصرة بـ"الاخذ على عاتقها متابعة الموضوع بجدية ورفع تقاريرها اليومية الى خلية الازمة المشكّلة لمتابعة فيروس كورونا في العراق".وشدد على "توفير فرق مختصة لتعفير قمر القيادة في السفن القادمة ونقل المفارز الصحية كافة من المنافذ الحدودية المغلقة الى الموانئ العراقية لانها تعتبر المنفذ الوحيد للعراق الان".وحمّل المحمداوي دائرة صحة البصرة والشركة العامة لموانئ العراق "المسؤولية الكاملة عن ايّ اضرار قد تصيب هؤلاء الطواقم البحرية او ذويهم جراء الاهمال في توفير بيئة صحية مناسبة للعمل".

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