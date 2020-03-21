خلية الازمة تنهي اجتماعها وتؤجل المصادقة على قراراتها ليوم غد

2020/03/21 | 17:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر بخلية الازمة الخاصة بمواجة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، بأن الخلية انهت اجتماعها واجلت المصادقة على قراراتها الى اجتماع الغد.

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