نجدة بغداد تعلن اول حصيلة للمخالفين لحظر التجوال

2020/03/21 | 17:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، عن اول حصيلة للمخالفين بقرار حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.وكشف اعلام القيادة إلى " القبض على ٧ اشخاص مخالفين لقرار حظر التجوال ضمن مناطق متفرقة من العاصمة".واشار الى" تسليمهم الى الجهات المختصة".وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اصدر بياناً شديد اللهجة بشأن خرق حظر التجوال وتعليمات خلية الأزمة الحكومية في مواجهة خطر فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان سابق، ان "مجلس القضاء الأعلى دعا الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة تنفيذ أعمام مجلس القضاء الأعلى المؤرخ في 8/3/2020 والذي نص على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ڤايروس كورونا او يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر".وأضاف ان "مجلس القضاء وجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون"

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