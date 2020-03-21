صور.. كركوك تشدد حظر التجوال في يوم نوروز

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اختفت مظاهر الاحتفاء بعيد نوروز، السبت، في محافظة كركوك، فيما بدت معظم شوارع المحافظة خالية بتأثير حظر التجوال بسبب تفشي فايروس كورونا.

وقال مراسل "شفق نيوز" في كركوك، ان "المدينة كانت تحت إجراءات مشددة لفرض حظر التجوال بالتزامن مع يوم نوروز للحيلولة دون إقامة تجمعات".

وأعلنت مديرية نجدة كركوك في وقت سابق إن حظرا للتجوال بدأ تطبيقه في مدينة كركوك بدءا من الساعة سادساً من مساء الاثنين 16 آذار الجاري ويستمر لغاية أسبوع.

وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة كركوك، عن تعافي شخصين مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهما مركز التدبير الوبائي.

وبادرت نسوة من محافظة كركوك، الى دعم الملاكات الطبية والأجهزة الأمنية بتحضير الطعام للتعامل مع حظر التجوال في المحافظة.

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