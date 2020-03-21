حقوق الانسان تكشف عن 3 أسباب خطيرة سمحت بازدياد حالات الاصابة بكورونا في العراق

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة حقوق الانسان، علي البياتي، السبت 21 اذار 2020، عن ابرز الاسباب التي سمحت بانتشار فير...





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