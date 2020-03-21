بالوثائق: امر ديواني بنقل مقر قيادة عمليات الرافدين الى نينوى

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا بنقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار، الى محافظة نينوى.

وتضن الامر الديواني: "نقل مقر قيادة عمليات الرافدين، من محافظة ذي قار، الى محافظة نينوى، وتبديل تسميتها الى قيادة عمليات غرب نينوى"، فيما حدد حدود مسؤولية القيادة.

ولفت الى ان "مقر القيادة يكون في معسكر الكسك في محافظة نينوى".

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت (21 آذار 2020)، القبض على شخص نفذ جريمة قتل إثر شجار عائلي في احد احياء المدينة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص تورط

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (21 آذار 2020)، توجيه ضربات جوية بطائرات F16 عراقية ضد عصابات تنظيم داعش الارهابي في جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات اف16 العراقية وجهت ضربة جوية لأوكار تا

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، السبت، بياناً حول سحب المدربين الأجانب من العراق، وإعادة تموضع عناصر قوات التحالف في البلاد.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن

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