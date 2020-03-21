ارتفاع المصابين بكورونا في العراق الى 214 حالة (خريطة)

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت ، ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فيما كشفت عدد الوفيات والشفاء التام....

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