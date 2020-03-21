ترامب يجري اتصالا مع الرئيس العراقي

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، برقية تهنئة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أعياد نوروز....

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