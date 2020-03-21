الجيش العراقي يدمر وكرا لـ

2020/03/21 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، ان طائرات الـF16 دمرت وكرا لـ"داعش" في جبال حمرين....

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