2020/03/21 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كسرت حشود بشرية كثيفة، قرار حظر التجوال في محافظة ذي قار، خلال اداء مراسيم العزاء وبمايسمى بـ”التشييع الرمزي” بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم، رغم التحذيرات المستمرة من خلية الازمة ووزارو الصحة ودعوات المراجع الدينية بترك التجمعات.وأظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، حشودًا بشرية كثيفة اثناء اداء مراسيم “التشييع الرمزي” شارك فيه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: صور “صادمة” من ذي قار.. حشود بشرية كبيرة تمارس شعائر العزاء رغم “خطر كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: صور “صادمة” من ذي قار.. حشود بشرية كبيرة تمارس شعائر العزاء رغم “خطر كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).