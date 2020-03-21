نائب ينتقد وزارة المالية:تعاملها مع أزمة كورونا “مخجل جداً”

2020/03/21 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم السبت، تأخير وزارة المالية لإطلاق مخصصات الحد من انتشار وباء كورونا، مشيراً الى ان الحكومة الحالية بحاجة الى اموال عاجلة لمواجهة الازمة.وقال الموسوي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، “مع الاسف تعاون وزارة المالية مع وزارة الصحة والبيئة وخلية الازمة مخجل جدا، […]

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