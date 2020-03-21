الحكمة: استمرار الانسداد السياسي يزيد من صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/21 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة الوطني عن آخر مستجدات المباحثات حول تشكيل حكومة عدنان الزرفي, حيث أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم في تصريح، وجود اعتراض على آليات تكليف عدنان الزرفي، مشيرا الى أن الكتل السياسية المعنية لم تحسم الترشيح لغاية الأن.

ورجح فدعم صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة او تمريرها مع استمرار الانسداد السياسي بين الكتل الشيعية.

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