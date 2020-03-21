سعر الذهب العالمي يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

2020/03/21 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الذهبقلص الذهب مكاسبه عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، وسط تقلبات في الأسواق العالمية على خلفية مراقبة تطورات الكورونا وتدابير مكافحته، لكن المعدن سجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهد الذهب قفزة بنحو 33 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات مع الرغبة في شراء الملاذ الآمن التي تعوض التزاحم لجمع السيولة النقدية (الكاش) وسط مخاوف الضربة الاقتصادية جراء الكورونا.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء الطلاب من القروض والفوائد لنحو 60 يوماً، كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس بتوسيع عملية تبادل العملات لبنوك مركزية في 9 دول جديدة للوصول إلى الدولارات على أمل منع تفشي الكورونا في إثارة أزمة اقتصادية عالمية.

وتتفاقم أزمة كورونا يوماً بعد يوم، حيث تجاوز عدد الوفيات 10 آلاف شخص كما يوجد أكثر من 250 ألف مصاب.

وبحسب بيانات اقتصادية، قفزت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 13 عاماً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.30 دولار مسجلاً 1484.60 دولار للأوقية، ليواصل المعدن حالة التقلبات القوية.

وعلى صعيد تداولات الأسبوع الجاري، فإن المعدن تراجع بنحو 2.1 بالمائة لهذا العقد الأكثر نشاطاً، ليكون الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي بعدما فقد نحو 9 بالمائة من قيمته في أكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر/أيلول عام 2011.

وبحلول الساعة 5:59 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة بما يعادل 12.71 دولار ليرتفع إلى مستوى 1483.95 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 102.492.

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