2020/03/21 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، من تفشي وبائي وتزايد بعدد الإصابات بفيروس كورونا في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الطوعي، مهدداً باللجوء الى الحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة الحظر.وقال العطا في بيان صدر على هامش زيارته لصحة الرصافة وتلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المحافظة تمتلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يهدد باللجوء الى الحجر الاجباري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يهدد باللجوء الى الحجر الاجباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).