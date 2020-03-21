الكهرباء: ساعات تجهيز الطاقة بلغت في بغداد والمحافظات 24 ساعة باستثناء محافظتين

2020/03/21 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن بلوغ ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات 24 ساعة، ما عدا محافظتي كركوك وصلاح الدين.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي قوله، إن “دوائر الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لأدامة عمل المراكز الصحية والمستشفيات ولا يوجد نقص في الطاقة […]

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