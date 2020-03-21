شاهد مدينة تفيض جثثاً… لا أمكنة في المقابر

2020/03/21 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….مرة جديدة فاضت المقاطع المؤلمة منبرجامو الإيطالية (في الشمال)، لتظهر حجم المأساة التي وقعت فيها تلك البلدة التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.ففي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت عشرات التوابيت مصطفة في إحدى الكنائس على ما يبدو، في حين علق ناشطون قائلين إن أكثر من مئة جثة لم […]

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