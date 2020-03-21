المثنى تمدد حظر التجوال وتصدر حزمة من “قرارات كورونا”

2020/03/21 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة لمواجهة تفشي وباء كورونا في محافظة المثنى، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى يوم الثلاثاء المقبل.ولخصت الخلية في مؤتمر صحفي في بيان مقتضب تابعته “يس عراق”، عدة نقاط ضمن مقررات وباء كورونا.1-تمديد حظر التجوال إلى يوم الثلاثاء 2- استمرار غلق الأسواق 3- استمرار غلق بيع […]

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