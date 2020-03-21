الكهرباء: تجهيزنا وصل الى 24 ساعة يومياً باستثناء محافظتين

2020/03/21 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الكهرباء وصول ساعات التجهيز، اليوم السبت، الى الطاقة الكاملة في بغداد والمحافظات باستثناء محافظتين.المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي، قال في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بلغت “24” ساعة باستثناء صلاح الدين وكركوك، تزود بأقل نسبيأ”، مشيراً الى ان “دوائر الوزارة […]

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