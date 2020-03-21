2020/03/21 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني وسكان محليون، يوم السبت، ان السلطات الأمنية أغلقت مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية، لعدم استجابة السكان لحظر التجوال على خلفية انتشار فايروس كورونا المتجدد.

وقال مصدر أمني، لشفق نيوز، انه "بتوجيه من قائد عمليات بغداد، اغلقت القوات الأمنية مداخل ومخارج مدينة الصدر، والقرار جاء، بسبب عدم التزام اهالي المدينة، بقرار حظر التجوال، وخرقه والتحرك بكل اريحية".

وبين المصدر، ان "عملية اغلاق المناطق، سوف تنفذ باغلب مناطق العاصمة بغداد، خصوصاً مع وجود نية لدى خلية الأزمة بتمديد قرار حظر التجوال".

وأفاد سكان محليون لشفق نيوز، بانه جرى غلق المدينة ابتداء من مدخل قناة الجيش باتجاه معارض السيارات في ساحة الحمزة بالكتل الكونكريتية نتيجة عدم تقيد المركبات والمشاة بحظر التجوال.

وتحدث سكان عن تزايد الإصابات المشتبه بكونها بتأثير فايروس كورونا في مناطق شرقي القناة وتحديداً، بغداد الجديدة، والأمين الثانية، وكذلك الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الأمنية تغلق مدينة الصدر لفرض حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الأمنية تغلق مدينة الصدر لفرض حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).