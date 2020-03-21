أوبر تعلق خدمة سيارات الأجرة بالسعودية حتى إشعار آخر

2020/03/21 | 18:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت أوبر في بيان إنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية.

وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة العادية وكذلك المعتمدة كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السعودية تسجيل 344 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

ونقلت "رويترز" عن متحدث قوله "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".

ولم تتأثر خدمات أوبر التي ينقل بها السائقون الركاب بسياراتهم الخاصة بالقرار كما لم تتأثر خدمات توصيل الطعام.

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