2020/03/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمات قد تصنع نهضة الشعوب والأمم – مجيد كامل الشمري اذكر جيدا عندما كنت طالبا في الدراسات العليا العام 2000 .اني كلفت بكتابة بحث عن ايديولوجية احدى الانظمة السياسية, فاخترت البحث والكتابة في ايديولوجية الحزب الشيوعي الصيني, واستوقفتني كثيرا المراحل التي مرت بها الصين, وكيف استطاعت بناء دولة قوية على كافة الاصعدة اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا, عبر […]

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