2020/03/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون..مواقف مشرّفة – علي العكيدي يحلو للبعض أن يتكلم عن الشعب العراقي بما يسيء لهذا الشعب ،وللاسف ومن العراقين أنفسهم مرات تأتي هذه الأساءة ،هذا الأمر ليس بجديد، الأسلوب والكلام قديمان وهناك بعد تاريخي يمتد الى مئات السنين سببه المباشر هو السلطات الأموية التي كان العراق مركزا فكريا وسياسيا معارضا لوجودها ، فأشاعت […]

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