2020/03/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهان لكل واحد – محمد كريم إبراهيم نحن الآن نعيش في حضارة لم يجربها قط أيٍ من الحضارات البشرية السابقة.لدينا جميع الحاجات الإنسانية, ونتمتع بجميع رغبات العقلية, ونقدر على كسر العوائق وحل المشاكل بطرق لم يفكر مثلها أحد من قبلنا.كل ما تذمر أحد عن حياته وطريقة عيشه, أسكتناهُ بالنعم […]

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