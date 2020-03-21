لجنة نيابية تكشف عن اتفاق لتمديد و “تشديد” حظر التجوال

2020/03/21 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، عن الاتفاق على تمديد وتشديد حظر التجول لغاية يوم السبت المقبل.وقال النائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية، في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، أن “اهم القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع خلية الازمة هو تمديد وتشديد حظر التجوال لغاية يوم السبت المقبل”.وكانت […]

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