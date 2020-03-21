صحة كوردستان تعلن إصابة جديدة بكورونا في السليمانية (1)

2020/03/21 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الحالة الجديد سجلت في ناحية سنكسر التابعة لإدارة رابرين، لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً وهو عامل فې محطة وقود.

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