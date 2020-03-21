كيف كانت أربيل ودهوك في يوم نوروز؟

2020/03/21 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مراسل شفق نيوز بأن مدينة أربيل شهدت يوم السبت التزاماً كاملاً من السكان بحظر التجوال وعدم إقامة تجمعات احتفالية بعيد نوروز، في حين شهدت بعض مناطق محافظة دهوك خروج بعض العائلات للتنزه.

وقال مراسل "شفق نيوز"، انه "في بعض مناطق محافظة دهوك ومنها عقرة لم يلتزم المواطنون بالحظر وخرجوا في نزهات عائلية ولكن كل عائلة جلست بعيدة عن الأخرى".

وأضاف "أما في اربيل ففي مساء الجمعة 20 آذار توجه كثيرون الى مزارعهم لأن الحظر يسمح بالتنقل من الساعة 12 مساء لغاية 5 فجرا"، مبينا ان "كثيرا من العائلات استغلت الفرصة للخروج"، مشيرا الى انه "في اربيل كان الالتزام بالحظر كاملا ولم تجر تجمعات احتفالية بتاتاً".

وقررت السلطات في الاقليم الغاء مظاهر الاحتفال بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية من اجل احتواء فيروس كورونا بعد تسجيل عشرات الاصابات وحالة وفاة.



من جهتها اصدرت قائممقامية محافظة اربيل تحذيرا شديد اللهجة الى من يقصد المتنزهات، مؤكدة انها ستحجز عجلات المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان قد فرضت 48 ساعة حظر للتجوال في محافظتي اربيل والسليمانية، وبعدها مددت الحظر لـ72، ولتقوم وللمرة الثالثة على تمديد الحظر خمسة ايام اخرى الى يوم 23/3/2020 على ان يشمل محافظات الاقليم كافة.

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