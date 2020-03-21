2020/03/21 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال إلى يوم الثلاثاء المقبل فيما اصدرت قرارات اخرى للتعامل مع ازمة كورونا.وذكرت الخلية، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنها قررت “تمديد حظر التجوال إلى يوم الثلاثاء المقبل”، لافتة الى “غلق منافذ المحافظة لحين فتح فترة حظر التجوال”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في المثنى تمدد حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في المثنى تمدد حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).