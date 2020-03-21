شاهد بالصور: الأنبار تحتفل بخلوها من أي اشتباه أو إصابة بكورونا.. وتودع “المحجورين” إلى منازلهم

2020/03/21 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احتفلت دائرة صحة الانبار اليوم السبت، باعلان خلوها من أي حالة اشتباه او اصابة بكورونا في المحافظة، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات سلبية لعدد من الحالات المشتبه بها، فضلا عن شفاء السيدة التي اصيبت في مدينة الطب ببغداد.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنها احتفلت بحضور مدير […]

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