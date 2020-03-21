بالصور.. التزام تام بحظر التجوال في المنصور

2020/03/21 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت منطقة المنصور في بغداد، اليوم السبت، التزاما تاما بحظر التجوال المفروض من قبل خلية الازمة في العاصمة، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" ان منطقة المنصور خالية تماما من العجلات والمواطنين التزاما منهم بقررارات خلية الازمة بحظر التجوال ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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