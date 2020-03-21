فصل طالب بريطاني باع معقما لزملائه في المدرسة

2020/03/21 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قرر طالب بريطاني استغلال أزمة كورونا بأن يبيع لزملائه رشة من معقم اليدين بنصف جنيه استرليني.ولم يتوقع المراهق صاحب الـ 13 عاماً، ان مشروعه الربحي سيتحول إلى نقمة وستقوم المدرسة بفصله عن الدراسة، لتحويله المدرسة لمكان “نشاط تجاري” يقوم بالتربح من وراءه.وبحسب صحيفة nypost، فإن أوليفر كوبر صاحب الـ 13 […]

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