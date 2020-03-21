أربيل تطبق حظر التجوال على مدار الساعة وتلغي استثناءً

2020/03/21 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة أربيل، السبت، إلغاء قرار السماح للمواطنين في التجوال بعد الساعة 12 مساء ولغاية الفجر بعد ان استغل عدد من المواطنين هذه الفرصة للخروج في النزهات وعدم الالتزام بقرار الحظر.

وقال بيان للمحافظة اطلعت عليه "شفق نيوز"، ان "الذين خرجوا ويريدون العودة بعد الساعة 12 مساء فان دوائر المرور ستتخذ معهم الاجراءات القانونية وتغريمهم".

وفي شأن متصل، أفادت المحافظة بأنها عاقبت مجموعة من موظفيها لعدم الالتزام بالتعليمات في اثناء ايقاد شعلة نوروز يوم أمس في قلعة أربيل".

وتابع بيان محافظة اربيل انه "جرى التحقيق في الموضوع وكيف حدث هذا التقصير وبالنتيجة جرت معاقبة مجموعة اشخاص مقصرين"، لافتا الى انه "كان مقررا حضور 8 اشخاص فقط مراسيم ايقاد الشعلة مع مجموعة محددة لوسائل الاعلام ولكن لتقصير بعض الاشخاص والاطراف حضر عدد كبير من الناس فضلا عن عدد كبير من وسائل الاعلام".

واختفت مظاهر الاحتفال بأعياد نوروز في جميع مدن إقليم كوردستان بسبب الخوف من تفشي فايروس كورونا المتجدد وبفعل حظر التجوال الذي فرض في الإقليم لهذا السبب.

وفرضت سلطات الإقليم حظر التجوال قبل أسبوع على أن يستمر لغاية 23 آذار/مارس الجاري، ضمن مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا.

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