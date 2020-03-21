مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب شهر آذار

2020/03/21 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد، السبت (21 آذار 2020)، رفع رواتب موظفي (42) دائرة من الدوائر الموطنة رواتبهم لدى ...





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