عضو بمفوضية حقوق الانسان يحمل الصين مسؤولية تفشي كورونا ويطالب بتحميلها تكاليف العلاج حول العالم

2020/03/21 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حمل، علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، جمهورية الصين الشعبية، مسؤولية تفشي وباء (...





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