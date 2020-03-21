الخزاعي تطالب بتفعيل اجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الشرائح الفقيرة وتدعو لانشاء صندوق للتبرعات

2020/03/21 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت عضو مجلس النواب عن لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، انعام الخزاعي، السبت(21 آذار 2020)، ب...





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