“اكتئاب ما بعد الولادة”: بعضٌ من العلاج كثيرٌ من الحُبّ

2020/03/21 | 18:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصف الأمهات مشاعر الأمومة بالفريدة، فالعاطفة التي تكسبها الأمومة للمرأة غالباً ما تصل إلى ذروتها لحظة معرفتها بالحمل، إلا أنها في غالب الأحوال مشاعر تكبر معها منذ طفولتها سواء كان

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