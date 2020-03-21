التحالف الدولي: انسحبنا من قواعد صغيرة وسنواصل عملنا من قواعد عراقية أخرى

2020/03/21 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي بياناً حول سحب المدربين الأجانب من العراق، وإعادة تموضع عناصر قواتها في البلاد.

وذكر البيان أن التحالف يقوم بتعديل موقعه في العراق لسببين، الأول هو تعديلات طويلة الأمد للقوة لتعكس النجاح في الحملة ضد داعش، والثاني هو التحركات قصيرة المدى لحماية القوة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن التحركات العسكرية للتحالف تتم بالتنسيق مع حكومة العراق، بالنظر إلى المستقبل، مرجحا أن يدعم التحالف قوات الأمن العراقية بعدد أقل من القواعد مع عدد أقل من العناصر.

وأوضح البيان، أن قوات التحالف الدولي تقوم بإعادة تمركز بانسحابها من القواعد الصغيرة، وستواصل شراكتها الاستشارية من أجل الهزيمة الدائمة لداعش من القواعد العسكرية العراقية الأخرى.

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