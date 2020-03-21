النصر: يجب إعطاء الحرية الكاملة للزرفي لتصحيح المسار الجديد

2020/03/21 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر الى ضرورة التعاون مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لإتمام مهمته, وشددت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت على ضرورة إعطاء الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف لتصحيح المسار الجديد وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت، أنه بالرغم من وجود معارضين للزرفي إلا أن أغلب النواب لا يرجعون إلى زعاماتهم ومصلحة البلاد تتطلب التعاون من الجميع بحسب تعبيرها.

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