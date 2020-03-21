مصاب بكورونا يوثق ألمه على تويتر: انهرت ودموعي تفيض

2020/03/21 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… منذ مطلع مارس أصيب الشاب المدعو جاستين بحسب ما كشف حسابه على بفايروس كورونا، لتبدأ رحلة معاناته، لا سيما وأنه مصاب بالسكري “فئة أ”.ويبدو أن جاستين لم يجد متنفساً أمامه، إلا تويتر، مغرداً بيومياته مع الفيروس الذي أنهكه، لا بل جعله في العديد من الأيام يشعر بالانهيار، كما أكد في أحدث تغريداته أمس […]

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