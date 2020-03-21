2020/03/21 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة الرفض للزرفي تصعّد تحركاتها لإستبدال المكلف برئاسة الحكومة مراقبون لـ (الزمان) : العملية السياسية تواجه مأزقاً وخطراً ما لم يتم الإتفاق على مرشّح مقبول بغداد – عبد اللطيف الموسوي حذر مراقبون من ان مأزقا خطيرا يواجه العملية السياسية الحالية برمتها مالم يتم الاتفاق على مرشح مقبول من المتظاهرين اضافة […]

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