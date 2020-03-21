2020/03/21 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتروناس تجلي موظفيها من حقل الغراف لتفادي كورونا خبير لـ (الزمان) : لا خيار أمام أوبك سوى الإبتعاد عن الخلافات لمعالجة الأسعار بغداد – الزمان دعا خبير نفطي منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك الى توحيد الرؤى والابتعاد عن الخلافات لمعالجة تداعيات انخفاض اسعار النفط بما يضمن ديمومة الاستمرار وتفادي التداعيات الجسيمة […]

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