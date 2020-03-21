2020/03/21 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون وأكاديميون يطلقون حملات توعية للإلتزام بقرارات خلية الأزمة الصحة تعلن إرتفاع الإصابات بكورونا والقضاء يتوعّد مخالفي الحظر بعقوبات صارمة بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا بعدد الاصابات بفايروس كورونا ،حيث بلغت الاحصائية للمحافظات كافة 208 اصابة ، فيما توعد مجلس القضاء الاعلى بعقوبات […]

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