وفاة شخص واصابة اخر بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/21 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

توفي شخص، اليوم السبت، واصيب اخر بفيروس كورونا في بغداد.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "شخصا توفي واصيب اخر بفيروس كورونا في منطقة ام الكبر الغزلان في بغداد".

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