خلية الأزمة في المثنى تمدد حظر التجوال لغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء المقبل

2020/03/21 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

مددت خلية الأزمة في المثنى، اليوم السبت، حظر التجوال لغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تمديد حظر التجوال لغاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء المقبل في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، و استمرار غلق الأسواق منعاً للتجمعات".

واشارت الى "استمرارغلق بيع علاوي المواشي والأسماك، واستمرارغلق المقاهي والأماكن السياحية".

ودعت الخلية الزائرين من ابناء المحافظة "لحجر أنفسهم لمدة 14 يوم، فيما وجهت دائرة الصحة لاتخاذ الإجراءات الازمة لفتح الطابق الخامس السادس امام خلية الازمة".

وتابعت انه "يكلف مستشار المحافظ لشؤون الصحة كمتحدث رسمي عن خلية الازمة، بالاضافة الى غلق منافذ المحافظة لحين فتح فترة حظر التجوال".

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