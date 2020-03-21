الحشد الشعبي يستجيب لنداء اهالي الزعفرانية بتعفير منطقتهم بالكامل

2020/03/21 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت طبابة الحشد الشعبي، السبت، حملة واسعة لتعفير منطقة الزعفرانية في بغداد استجابة لمناشدة اطلقها الأهالي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان طبابة الحشد انجزت تعفير وتعقيم المنازل والشوارع والساحات من مدخل جسر ديالى الى تقاطع معسكر الرشيد بما فيها الأحياء السكنية التي شهدت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.وكان اهالي الزعفرانية

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