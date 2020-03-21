الحشد الشعبي يعفر مستشفيات ذي قار للوقاية من كورونا

2020/03/21 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت كوادر طبابة الحشد الشعبي، السبت، تعفير وتعقيم مستشفيات محافظة ذي قار ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن كوادر طبابة الحشد الشعبي انجزت، اليوم، تعفير وتعقيم مستشفى الحسين و مستشفى الحبوبي التعليمي و مستشفى الموسوي للاطفال و مستشفى بنت الهندى التعليمي في محافظة ذي قار.

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