الرشيد يبشر موظفي 42 دائرة: رواتبكم تم رفعها.. يمكنكم المباشرة باستلامها

2020/03/21 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، عن رفع رواتب موظفي (42) دائرة من الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر اذار الجاري.وذكر المصرف ان “عمليات رفع الرواتب انجزت يوم الثلاثاء المصادف 2020/3/17 لجميع الدوائر التي ارسلت صكوك رواتب موظفيها الى المصرف عبر برنامج المقاصة الالكترونية ACH التابع للبنك المركزي العراقي”.وأضاف […]

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