الصحة العامة: تمديد حظر التجوال في عموم العراق حتى إشعار آخر

2020/03/21 | 19:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم الصحة العامة عن تمديد حظر التجوال الصحي في عموم العراق إلى إشعار آخر بعد اجتماع لخلية الأزمة عقد اليوم لحد من تفشي كورونا.وقال مدير القسم د.رياض عبد الأمير في تصريح خاص للمربد واطلعت عليه وكالة صدى , إن البلاد سجل 214 إصابة وعدد الوفيات منها 17 فيما تماثلت للشفاء 52 حالة.

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