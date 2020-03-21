بالصور..الديوانية تخرق حظر كورونا:نزهات وشواء وحدائق مزدحمة

2020/03/21 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت صور من محافظة الديوانية، اليوم السبت، خرق حظر التجوال المفروض لمواجهة انتشار وباء كورونا في العراق.وتبين الصور، خروج العائلات في نزهات عادية الى الحدائق العامة والتزاحم على الاكل، خلاف التعليمات التي عممتها السلطات في كل مناطق البلاد.

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