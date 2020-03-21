نائب عن الصادقون: اخطاء العملية السياسية تستوجب حلول جوهرية من ضمها حسم “الكتلة الاكبر”

2020/03/21 | 19:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب عن كتلة الصادقون، اليوم السبت، بضرورة حسم موضوع الكتلة الأكبر لتكون الكتلة الفائزة في الانتخابات، وهي من تشكل الحكومة.وقال العبودي في تغريدة بموقع “تويتر”، إطلعت عليها”العهد نيوز” ، إن “ما يحدث من أخطاء كارثية في العملية السياسية من خرق للدستور والقانون، يستوجب أن تكون هناك حلول جوهرية، ولكي لا […]

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